Москва сейчас может подорвать "мины", заложенные на час "Х", - Рамис Юнус

21 февраля, 2021, 07:12

Вскоре высшее военно-политическое руководство России приведет в действие геополитические "мины". Речь идет о Европе и соседних с РФ государствах

С такой опаской экс-глава аппарата правительства, бывший управляющий делами парламента Азербайджана, а ныне политолог Рамис Юнус (Вашингтон, США) выступил в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV .

По его мнению, этому будет способствовать нынешняя ситуация, в которой оказались главные проекты за рубежом. В ЕС - это газпровид "Северный поток-2", а в Украине - пропагандистские каналы Виктора Медведчука.

"Насколько Европа погрязла в политических, коммерческих, лоббистских отношениях с Кремлем - это мы увидим в ближайшее время. Потому что, можете не сомневаться, в ближайшее время мы увидим, как взрываются" мины ". Внутренние" мины "- политические, экономические, которые заложены на час "Х", когда их нужно будет подрывать для того чтобы дестабилизировать ситуацию в Евросоюзе или в состоянии своих противников ", - отметил Юнус.

Как отметил аналитик, речь идет не только об Украине.

"Если они этого не могут сделать в Соединенных Штатах, они это прекрасно могут сделать в Евросоюзе и, особенно, на постсоветском пространстве. И такие же "мины", скорее всего, будут взрываться и в Украине. На всей остальной территории постсоветского пространства ", - добавил Рамис Юнус.

"Москва будет осуществлять контрмеры", - сказал политолог.

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