20 февраля на фронте: россияне задействовали артиллерию, защитники Украины ответили
Об этом говорится в утреннем фронтовом возведении состоянию на 7:00 воскресенья, 21 февраля 2021, передает Еспресо.TV .
Обстрелы украинских позиций со стороны армии России имели место поблизости
Южного - из артиллерийских систем 122-го калибра и снайперского оружия;
Новгородского - из минометов 120-го калибра, при этом под минометный обстрел попали не только позиции Объединенных сил, но и три дома местных жителей, линия электросетей и газопровод, но пострадавших среди гражданского населения нет;
Попасной и Катериновки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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"На обстрелы противника украинские воины открывали огонь", - отмечает пресс-служба ООС.
О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.
Согласно официальным данным, боевых потерь среди защитников Украины нет.
- Напомним, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак связал обострение в Донбассе с санкциями против Виктора Медведчука .
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