20 февраля на фронте: россияне задействовали артиллерию, защитники Украины ответили

21 февраля, 2021, 09:16

За прошедшие сутки, 20 февраля 2021 года, на Донбассе со стороны российских оккупантов было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня

Об этом говорится в утреннем фронтовом возведении состоянию на 7:00 воскресенья, 21 февраля 2021, передает Еспресо.TV .

Обстрелы украинских позиций со стороны армии России имели место поблизости

Южного - из артиллерийских систем 122-го калибра и снайперского оружия;

Новгородского - из минометов 120-го калибра, при этом под минометный обстрел попали не только позиции Объединенных сил, но и три дома местных жителей, линия электросетей и газопровод, но пострадавших среди гражданского населения нет;

Попасной и Катериновки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Читайте также: 10 очень своевременных теперь мыслей Степана Бандеры

"На обстрелы противника украинские воины открывали огонь", - отмечает пресс-служба ООС.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.

Согласно официальным данным, боевых потерь среди защитников Украины нет.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак связал обострение в Донбассе с санкциями против Виктора Медведчука .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb