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Espreso.tvОбщество20 февраля на фронте: россияне задействовали артиллерию, защитники Украины ответили

20 февраля на фронте: россияне задействовали артиллерию, защитники Украины ответили

Украинские воины-добровольцы мз "Азова"
фото: twitter.com/Polk_Azov
За прошедшие сутки, 20 февраля 2021 года, на Донбассе со стороны российских оккупантов было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня

Об этом говорится в утреннем фронтовом возведении состоянию на 7:00 воскресенья, 21 февраля 2021, передает Еспресо.TV .

Обстрелы украинских позиций со стороны армии России имели место поблизости

Южного - из артиллерийских систем 122-го калибра и снайперского оружия;

Новгородского - из минометов 120-го калибра, при этом под минометный обстрел попали не только позиции Объединенных сил, но и три дома местных жителей, линия электросетей и газопровод, но пострадавших среди гражданского населения нет;

Попасной и Катериновки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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"На обстрелы противника украинские воины открывали огонь", - отмечает пресс-служба ООС.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.

Согласно официальным данным, боевых потерь среди защитников Украины нет.

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