Марченко заявила, что из-за санкций идет в политику и вступает в ОПЗЖ

20 февраля, 2021, 15:43

Жена лидера "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука Оксана Марченко заявила, что из-за введенных против нее санкции идет в политику и вступает в ОПЗЖ

Об этом Марченко рассказала в видеообращении, обнародованном на YouTube.

Решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях она назвала неконституционным.

"Сложно комментировать неконституционное, репрессивное решение нынешнего гаранта, который в 2003 году мне таковым не казался, когда однажды, вместе со своей многочисленной компанией, братьями Шефирами и другими актерами, пришел ко мне домой с просьбой о трудоустройстве. Я была гостеприимной и помогла с работой. Уже в конце 2003 года вы начали выходить на канале 1 + 1", - напомнила Марченко.

"Надеюсь все было хорошо, но ключевое слово здесь было. Потому что вы уже в прошлом и с каждой новой своей подписью и незаконными документами вы забиваете очередной гвоздь в свой убогий политический гроб", - добавила Марченко.

Также она объявила, что из-за решения Зеленского вступает в партию ОПЗЖ.

"Своей главной задачей вижу защиту украинского народа от зеленного произвола и беззакония", - сказала Марченко.

Напомним, по результатам заседания Совета национальной безопасности в обороны 19 февраля санкции были наложены на 19 юридических и 8 физических лиц, в частности, Виктора Медведчука и Оксану Марченко.

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