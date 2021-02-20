США поддержали санкции, введенные Украиной против Медведчука

20 февраля, 2021, 17:50

США выразили Украине поддержку после введения санкций против лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука

Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине в twitter.

В посольстве напомнили, что санкции США против Виктора Медведчука действуют еще с 2014 года.

"Мы поддерживаем усилия Украины по защите суверенитета и территориальной целостности с помощью санкций. С 2014 года против Медведчука введены санкции США за подрыв безопасности, территориальной целостности и демократических институтов Украины", - заявили в посольстве.

Мы поддерживаем усилия Украины по защите суверенитета и территориальной целостности путем введения санкций. С 2014 года Медведчук находится под санкциями США за подрыв безопасности, территориальной целостности и демократических институтов Украины - https://t.co/QvC7Pfn5de - US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 20, 2021

Напомним, по результатам заседания Совета национальной безопасности в обороны 19 февраля санкции были наложены на 19 юридических и 8 физических лиц, в частности, Виктора Медведчука и Оксану Марченко.

Напомним, 20 февраля жена лидера "Оппозиционного платформы - За жизнь" Виктора Медведчука Оксана Марченко заявила, что из-за введенных против нее санкции идет в политику и вступает в ОПЗЖ .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb