Сегодня День памяти Героев Небесной Сотни

20 февраля, 2021, 09:02

Сегодня, 20 февраля 2021 года, Украина чтит погибших участников Революции Достоинства

Семь лет назад в борьбе с преступным режимом Януковича свою жизнь положили больше 100 протестующих, которые вошли в историю как Небесная Сотня, напоминает Еспресо.TV.

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Больше всего людей погибло именно 20 февраля 2014 года.

Речь идет о 48 человеках.