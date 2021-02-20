Сегодня День памяти Героев Небесной Сотни
20 февраля, 2021, 09:02
Сегодня, 20 февраля 2021 года, Украина чтит погибших участников Революции Достоинства
Семь лет назад в борьбе с преступным режимом Януковича свою жизнь положили больше 100 протестующих, которые вошли в историю как Небесная Сотня, напоминает Еспресо.TV.
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Больше всего людей погибло именно 20 февраля 2014 года.
Речь идет о 48 человеках.
- Напомним, одним из предвыборных обещаний Зеленского на президентских выборах - 2019 было завершение суда над экс-беркутовцами и наказание всех причастных к преступлениям силовиков во время Майдана.
- При этом назначенный им генпрокурор Ирина Венедиктова начинала с того, что обещала наказывать майдановцев, а после избрания Зеленского на пост главы государства в Украину вернулись влиятельные чиновники времен Януковича - Андрей Портнов (Администрация президента) и Олег Татаров (МВД). Сейчас Татаров, который зимой 2013-2014 годов де-факто был главным представителем Министерства внутренних дел и всего силового блока, является заместителем руководителя офиса президента Андрея Ермака и отвечает за формирование правовой политики Зеленского.
- Президентское монобольшинство в Верховной Раде в свою очередь не регистрирует законопроект для наказания экс-беркутовцев.
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