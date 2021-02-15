Зеленского не интересует справедливость по делу Небесной сотни. Его это не интересует, - адвокат Евгения Закревская

15 февраля, 2021, 14:37

Адвокат семей Героев Небесной сотни Евгения Закревская считает, что президента Владимира Зеленского больше не интересует вопрос привлечения к уголовной ответственности виновных в гибели участников Революции Достоинства

Об этом она заявила в выпуске программы "Историческая правда" с Вахтангом Кипиани, который был посвящен Евромайдану и вышел в эфир вечером в воскресенье, 14 февраля 2021 года, на Еспресо.TV .

"Я думаю, что его это не интересует. Я думаю, что той эмпатии, которая была в начале у него уже не хватило и он об этом вообще уже не думает", - сказала адвокат.

"Это вообще его не касается. Это отдано на откуп Татарову", - добавила Закревская.

Напомним, одним из предвыборных обещаний Зеленского на президентских выборах - 2019 было завершение суда над экс- "Беркутом" и наказания всех причастных к преступлениям силовиков во время Майдана.

При этом назначенная им генпрокурорка Ирина Венедиктова начинала с того, что обещала наказывать майдановцев, а после избрания Зеленского на пост главы государства в Украину вернулись влиятельные чиновники суток Януковича - Андрей Портнов (Администрация президента) и Олег Татаров (МВД). Сейчас Татаров, что зимой 2013-2014 года де-факто был главным представителем Министерства внутренних дел и всего силового блока является заместителем руководителя офиса президента Андрея Ермака и отвечает за формирование правовой политики Зеленского.

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