Монобольшинство "Слуги народа" не регистрирует законопроект для наказания экс- "беркутовцев", - адвокат Закревская

15 февраля, 2021, 13:03

Об этом адвокат семей Героев Небесной сотни Евгения Закревская заявила в выпуске программы "Историческая правда" с Вахтангом Кипиани, который был посвящен Евромайдану и вышел в эфир вечером в воскресенье, 14 февраля 2021, на Еспресо.TV .

Как отметила Закревская, принятие такого закона позволило бы "сохранить хотя бы для заочного приговора все эти пять лет (2015-2020 гг., То есть до того, как трех бывших" беркутовцев "было решено обменять на пленных - ред.) работы суда , защиты, обвинения ".

"Даже не зарегистрировано законопроект. То есть не президента, пропрезиденська большинство не зарегистрировали законопроект, который имел бы шансы", - сказала Закревская.

"То есть, грубо говоря, в президентской большинства нет трех человек, которые готовы взять на себя ответственность и протащить этот законопроект?" - спросил у адвокат ведущий программы.

"Получается, что нет", - ответила Евгения Закревская.

Справка

По состоянию на 15 февраля 2021 года парламентская фракция партии "Слуга народа" насчитывает 245 народных депутатов .

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