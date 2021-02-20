Названы причины коронавирусных «рекордов» Ивано-Франковской области

20 февраля, 2021, 09:24

В Госпродпотребслужбе определили три причины коронавирусной болезни на Ивано-Франковщине

Об этом рассказал начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в области Роман Гурский, передает Еспресо.TV со ссылкой на Ивано-Франковский портал Курс.

"Когда вы в маске отбыли в храме службу и пошли домой, безусловно, есть вероятность заражения. Но когда мы получили Расколяду, то были в шоке. Потому что на всех богослужениях еще люди в масках, и священники придерживаются требований причастия, дезинфицируют ложку ... Но когда сходятся с двух сел в дом культуры, или народный дом, или в большой храм, и все снимают маски и колядуют, то вероятность заражения с 10 возрастает до 100", - убежден Гурский.

По его словам, еще одной причиной вспышки коронавирусной инфекции в области можно считать массовые празднования. Особенно многолюдные свадьбы, на которые приезжают много людей.

Третьим фактором увеличения количества заболевания коронавирусом в Госпродпотребслужбе считают миграцию людей.

"Еще один фактор - это огромная миграция людей. В январе мы пережили локдаун, государственные и религиозные праздники. Все закрыто, горнолыжные курорты - открыты, города - открыты, гостиницы тоже. Люди едут, потому что сколько можно сидеть дома", - отметил Гурский .

Он добавил, что сейчас вопрос инкубационного периода заражения коронавирусом четко не определен. Кто-то болеет на 8-й день, кто-то на 14-й, а кто-то - и на 20-й день.

Напомним, Ивано-Франковщина уже не одну неделю подряд имеет самые высокие показатели распространения COVID-19 в Украине.

Причем темпы заболеваемости там превышают общенациональные показатели в несколько раз.

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