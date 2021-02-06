Франковск неожиданно вышел на первое коронавирусное место
6 февраля, 2021, 14:21
По итогам пятницы, 5 февраля 2021 года, город Ивано-Франковск вместе с прилегающей областью, впервые за весь период пандемии COVID-19 в Украине занял первую позицию по суточному темпу распространения вируса
Об этом свидетельствует статистика СНБО, передает Еспресо.TV.
По состоянию на 6 февраля наибольшее количество больных коронавирусом в Украине обнаружили в следующих областях и городах:
Франковщина - 498,
Днепропетровщина - 306,
Киевщина - 295,
Львовщина - 286,
Буковина - 258,
Винницкая область - 247,
Запорожье - 227,
Харьковщина - 225,
город Киев (отдельно от области) - 216.
В остальных украинских регионах этот показатель ниже 200 зараженных в сутки.
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