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Espreso.tvОбществоФранковск неожиданно вышел на первое коронавирусное место

Франковск неожиданно вышел на первое коронавирусное место


фото: YouTube
По итогам пятницы, 5 февраля 2021 года, город Ивано-Франковск вместе с прилегающей областью, впервые за весь период пандемии COVID-19 в Украине занял первую позицию по суточному темпу распространения вируса

Об этом свидетельствует статистика СНБО, передает Еспресо.TV.

По состоянию на 6 февраля наибольшее количество больных коронавирусом в Украине обнаружили в следующих областях и городах:

Франковщина - 498,

Днепропетровщина - 306,

Киевщина - 295,

Львовщина - 286,

Буковина - 258,

Винницкая область - 247,

Запорожье - 227,

Харьковщина - 225,

город Киев (отдельно от области) - 216.

В остальных украинских регионах этот показатель ниже 200 зараженных в сутки.

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