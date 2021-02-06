Франковск неожиданно вышел на первое коронавирусное место

6 февраля, 2021, 14:21



фото: YouTube

По итогам пятницы, 5 февраля 2021 года, город Ивано-Франковск вместе с прилегающей областью, впервые за весь период пандемии COVID-19 в Украине занял первую позицию по суточному темпу распространения вируса