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Espreso.tvОбществоCOVID-19 в Украине: на Франковщине заражений в 6 раз больше, чем в Киеве

COVID-19 в Украине: на Франковщине заражений в 6 раз больше, чем в Киеве


фото: umich.edu
По итогам субботы, 13 февраля 2021 года, на подконтрольной украинскому государству территории насчитывается 3094 новых, лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом

Такие данные по состоянию на утро воскресенья, 14 февраля, со ссылкой на Совет национальной безопасности и обороны приводит Еспресо.TV .

Суммарные показатели по стране:

обнаружено - 1271143 (+3 094);

умерло - 24 330 (45)

выздоровели - 1114301 (2 002)

болеет - 132512 (+1 047)

подозревают - 1387290 (+3 211).

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Самое высокое количество заражений в очередной раз обнаружено в городе Ивано-Франковске и прилегающей области - 483.

Тогда как в Киеве таких случаев 82, Киевской области - 184.

Второе место занимает соседняя с Франковской Черновицкая область - 272.

В то же время в большинстве украинских областей и в дальнейшем наблюдается тенденция к сравнительно незначительному распространению COVID-19. Меньше всего новых зараженных в Кропивницкой (11), Луганской (22), Ровенской (+33), Запорожской (+34), Полтавской (+34), Херсонской (+37) областях.

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