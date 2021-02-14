COVID-19 в Украине: на Франковщине заражений в 6 раз больше, чем в Киеве
Такие данные по состоянию на утро воскресенья, 14 февраля, со ссылкой на Совет национальной безопасности и обороны приводит Еспресо.TV .
Суммарные показатели по стране:
обнаружено - 1271143 (+3 094);
умерло - 24 330 (45)
выздоровели - 1114301 (2 002)
болеет - 132512 (+1 047)
подозревают - 1387290 (+3 211).
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Самое высокое количество заражений в очередной раз обнаружено в городе Ивано-Франковске и прилегающей области - 483.
Тогда как в Киеве таких случаев 82, Киевской области - 184.
Второе место занимает соседняя с Франковской Черновицкая область - 272.
В то же время в большинстве украинских областей и в дальнейшем наблюдается тенденция к сравнительно незначительному распространению COVID-19. Меньше всего новых зараженных в Кропивницкой (11), Луганской (22), Ровенской (+33), Запорожской (+34), Полтавской (+34), Херсонской (+37) областях.
- Напомним, Украина в марте вернется к адаптивному карантину .
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