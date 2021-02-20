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Espreso.tvОбществоДела Майдана: Судебная власть продолжает "пытать пострадавших", - адвокат Виталий Тытыч

Дела Майдана: Судебная власть продолжает "пытать пострадавших", - адвокат Виталий Тытыч


фото: Укрінформ
Реформированная судебная власть продолжает затягивать расследование дел Майдана и тем самым занимается "пытками потерпевших"

Об этом сообщил адвокат Виталий Титич в программе "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV .

"В 90% переданных в суд по результатам расследования дел Майдана не осуществляется судебное разбирательство. Судебное разбирательство в понимании уголовно-процессуального кодекса. На бытовом уровне этот процесс мы называем продолжением "пытки потерпевших", - отметил адвокат.

Виталий Тытыч отметил, что за все годы после революции Достоинства судебную системы так и не удалось реформировать и это является одной из проблем, почему дела Майдана до сих пор не расследовано.

"Многие об этом говорили, пытались привлекать на протяжении всех 6 лет до этого внимание - именно к связанным с судебной властью проблем. Как на предварительном следствии, следователей и судей, так и непосредственно при рассмотрении. Однако, к сожалению, ни общество, ни СМИ нас не услышали. Эта тема поднималась разве что в годовщину, как и сейчас поднимается. В то время, когда можно и нужно было что-то делать с судебной властью, ничего сделано не было ", - отметил юрист.

Адвокат также добавил: "Судьи, которые непосредственно преследовали участников протестных акций, которые были инструментом в руках власти, отделались легким испугом. На сегодня перспектива их привлечения к уголовной ответственности равна нулю".

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