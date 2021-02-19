УЕФА назвал лучшего игрока Лиги чемпионов
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .
УЕФА провел голосование, где болельщики имели возможность выбрать лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Фанатам дали на выбор четверку футболистов, которые продемонстрировали яркую игру в матчах вторника и среды.
Звезда ПСЖ Килиан Мбаппе опередил Эрлинга Голанда ( "Боруссия" Дортмунд), Мохамеда Салаха ( "Ливерпуль") и Сержиу Оливейру ( "Порту").
В этом сезоне 22-летний Килиан Мбаппе провел 29 матчей, забил 21 мяч и отдал 9 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость форварда ПСЖ составляет 180 млн евро, что делает его самым дорогим футболистом планеты.
- Напомним, 16 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" дома проиграла ПСЖ со счетом 1:4.
- Килиан Мбаппе стал вторым футболистом после украинца Андрея Шевченко, которому удалось сделать хет-трик на "Камп Ноу" в ворота "Барселоны" в Лиге чемпионов.
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