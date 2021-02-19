Шмыгаль: уверен, вакцинация от COVID-19 начнется в ближайшее время

19 февраля, 2021, 10:59

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уверен, что вакцинация от COVID-19 начнется в ближайшее время

Об этом Шмыгаль сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Еспресо.TV .

"Уверен, что сдвинутые сроки поставки вакцины существенно не повлияют на кампанию по вакцинации, и она начнется в ближайшее время", - сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что первые партии вакцин все еще ожидаются в феврале. По его словам, Украина будет получать их двумя путями: через глобальную инициативу COVAX и через прямые закупки.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов обещал, что вакцинация от COVID-19 начнется 15 февраля. Впоследствии было названо новую дату вакцинации. По словам Степанова, она должна начаться до 21 февраля.

19 февраля министр здравоохранения Максим Степанов вылетел в Индию на переговоры с Serum Institute of India, они будут касаться поставок вакцин AstraZeneca и NovaVax

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb