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23 февраля Рада соберется на внеочередное заседание для преодоления вето Зеленского, - Корниенко


фото: rbc.ua
Для преодоления вето президента Владимира Зеленского по закону о госслужбе Верховная Рада соберется в вторник, 23 февраля

Об этом первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил в кулуарах Верховной Рады, передает Еспресо.TV .

Нардеп отметил, что Верховная Рада соберется во вторник, 23 февраля, на внеочередное заседание, где попытаются преодолеть вето президента.

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На вопрос журналистки, будут ли голоса на новый законопроект, который призван преодолеть вето президента Владимира Зеленского по урезанию полномочий в. о. сроком на 2 месяца, Корниенко заявил:

"Это не новый законопроект. Это преодоление вето президента. Я думаю, что Верховная Рада будет поддерживать".

  • Напомним, 16 февраля Рада вернула конкурсы на должности чиновников и расширила права в. о. министров. Однако поправкой, за которую проголосовал 321 нардеп, была заблокирована работа и.о. министров после двух месяцев их работы

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