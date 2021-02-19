23 февраля Рада соберется на внеочередное заседание для преодоления вето Зеленского, - Корниенко
Об этом первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил в кулуарах Верховной Рады, передает Еспресо.TV .
Нардеп отметил, что Верховная Рада соберется во вторник, 23 февраля, на внеочередное заседание, где попытаются преодолеть вето президента.
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На вопрос журналистки, будут ли голоса на новый законопроект, который призван преодолеть вето президента Владимира Зеленского по урезанию полномочий в. о. сроком на 2 месяца, Корниенко заявил:
"Это не новый законопроект. Это преодоление вето президента. Я думаю, что Верховная Рада будет поддерживать".
- Напомним, 16 февраля Рада вернула конкурсы на должности чиновников и расширила права в. о. министров. Однако поправкой, за которую проголосовал 321 нардеп, была заблокирована работа и.о. министров после двух месяцев их работы
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