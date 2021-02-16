Рада разрешила исполняющим обязанности министров распределять бюджетные деньги и вернула конкурсы на должности чиновников
За соответствующий законопроект отдали голоса 237 народных депутатов, передает Еспресо.TV.
"Слуга народа" дала 222 голоса и подбирала необходимые в депутатскую группу "Доверие" (10), внефракционных (4) и "За будущее" - 1. Остальные фракции - "ЕС", "Голос", "Батькивщина" и "ОПЗЖ"- не дали за законпроект ни одного "за".
Отметим, в первом чтении законопроекта №4531 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы" норма о расширении полномочий и. о. министров отсутствовала.
Профильный комитет настаивал на необходимости этой нормы в документе, чтобы и.о. министра смогли принимать решение о распределении бюджетных средств, главным распорядителем которых является министерство.
Документ предусматривает, что только через 60 дней, если все еще не будет назначен министр, эти полномочия исполняющего обязанности аннулируются.
Напомним, в начале февраля Рада приняла этот закон в первом чтении. Он предусматривает восстановление конкурсов на занятие должностей государственных служащих.
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