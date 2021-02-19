 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоЗеленский объяснил, почему вернул в парламент закон о восстановлении конкурсов на госдолжности

Зеленский объяснил, почему вернул в парламент закон о восстановлении конкурсов на госдолжности


фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский вернул в парламент закон "О внесении изменений в некоторые законы по восстановлению проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы"

Об этом сообщает пресс-служба ОПГ.

"Глава государства вернул в парламент этот закон со своими предложениями. Президент поддерживает необходимость восстановления конкурсов на должности государственной службы, которые были приостановлены из-за ограничительных мер в связи с распространением коронавируса", - говорится в сообщении.

В то же время Зеленский обращает внимание Верховной Рады, что положение, в которых речь идет о выполнении первым заместителем министра или заместителями министра (в период, когда должность министра вакантна) только отдельных полномочий министра, "неприемлемы, ведь нарушают конституционные нормы относительно назначения по представлению  премьер-министра членов правительства Украины".

"Если в течение длительного времени народные депутаты не назначают министра - а такое не раз у нас бывало, - эти нормы закона приведут к параличу деятельности всего министерства. В стране, которая воюет и борется с коронакризисом, когда решение нужно принять немедленно, такое недопустимо", - отметил Зеленский.

Поэтому глава государства предлагает парламенту изъять эти нормы и рассчитывает на "полную поддержку со стороны народных депутатов".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 февраля, 2021 пятница

18 февраля, 2021 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать