Зеленский объяснил, почему вернул в парламент закон о восстановлении конкурсов на госдолжности

Об этом сообщает пресс-служба ОПГ.

"Глава государства вернул в парламент этот закон со своими предложениями. Президент поддерживает необходимость восстановления конкурсов на должности государственной службы, которые были приостановлены из-за ограничительных мер в связи с распространением коронавируса", - говорится в сообщении.

В то же время Зеленский обращает внимание Верховной Рады, что положение, в которых речь идет о выполнении первым заместителем министра или заместителями министра (в период, когда должность министра вакантна) только отдельных полномочий министра, "неприемлемы, ведь нарушают конституционные нормы относительно назначения по представлению премьер-министра членов правительства Украины".

"Если в течение длительного времени народные депутаты не назначают министра - а такое не раз у нас бывало, - эти нормы закона приведут к параличу деятельности всего министерства. В стране, которая воюет и борется с коронакризисом, когда решение нужно принять немедленно, такое недопустимо", - отметил Зеленский.

Поэтому глава государства предлагает парламенту изъять эти нормы и рассчитывает на "полную поддержку со стороны народных депутатов".

Напомним, что Рада вернула конкурсы на должности чиновников .

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