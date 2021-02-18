Задержание крымских татар: США призвали Россию освободить всех украинских политзаключенных
Об этом сообщила пресс-служба посольства США в Twitter.
"Мы глубоко обеспокоены тем, что Россия продолжает незаконные обыски и задержания в Крыму. Российская незаконная оккупационная власть должна прекратить запугивание религиозных группировок и принуждение к военной службе. Россия должна освободить всех украинских политзаключенных", - говорится в сообщении.
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Мы глубоко обеспокоены тем, что Россия продолжает незаконные обыски и задержания в Крыму. Российская незаконная оккупационная власть должна прекратить запугивание религиозных группировок и принуждение к военной службе. Россия должна освободить всех украинских политзаключенных. # КримЦеУкраина
- US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 18, 2021
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