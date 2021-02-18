Задержание крымских татар: США призвали Россию освободить всех украинских политзаключенных

18 февраля, 2021, 22:17

CША призвали Россию прекратить преследовать людей в оккупированном Крыму

Об этом сообщила пресс-служба посольства США в Twitter.

"Мы глубоко обеспокоены тем, что Россия продолжает незаконные обыски и задержания в Крыму. Российская незаконная оккупационная власть должна прекратить запугивание религиозных группировок и принуждение к военной службе. Россия должна освободить всех украинских политзаключенных", - говорится в сообщении.

Читайте также: Задержание крымских татар: "суды" арестовали шесть человек за "участие в организации "Хизб ут-Тахрир"

Мы глубоко обеспокоены тем, что Россия продолжает незаконные обыски и задержания в Крыму. Российская незаконная оккупационная власть должна прекратить запугивание религиозных группировок и принуждение к военной службе. Россия должна освободить всех украинских политзаключенных. # КримЦеУкраина