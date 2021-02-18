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Espreso.tvОбществоЗадержание крымских татар: США призвали Россию освободить всех украинских политзаключенных

Задержание крымских татар: США призвали Россию освободить всех украинских политзаключенных

CША призвали Россию прекратить преследовать людей в оккупированном Крыму

Об этом сообщила пресс-служба посольства США в Twitter.

"Мы глубоко обеспокоены тем, что Россия продолжает незаконные обыски и задержания в Крыму. Российская незаконная оккупационная власть должна прекратить запугивание религиозных группировок и принуждение к военной службе. Россия должна освободить всех украинских политзаключенных", - говорится в сообщении.

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Мы глубоко обеспокоены тем, что Россия продолжает незаконные обыски и задержания в Крыму. Российская незаконная оккупационная власть должна прекратить запугивание религиозных группировок и принуждение к военной службе. Россия должна освободить всех украинских политзаключенных. # КримЦеУкраина

 

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