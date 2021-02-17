Задержание крымских татар: "суды" арестовали шесть человек за "участие в организации "Хизб ут-Тахрир"
17 февраля, 2021, 22:05
Шестеро жителей оккупированного Крыма, которых ФСБ считает организаторами или участниками "Хизб ут-Тахрир", отправлены под арест
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на адвокатов.
Среди фигурантов дела - Азамат Эюпов, Ленур Сейдаметов, Эрнест Ибрагимов, Олег Федоров, Тимур Ялкабов и Яшар Шихаметов.
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Они арестованы до 15 апреля. Адвокаты обжалуют постановления "судов".
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