 
РУСУКР
live
Espreso.tvМирВ Норвегии сообщили о новом штамме коронавируса

В Норвегии сообщили о новом штамме коронавируса

Врачи Норвегии обнаружили новый штамм коронавируса B.1.525

Об этом сообщает NRK.

В Норвегии обнаружили новую разновидность коронавируса - B.1.525.

Врачи сообщают, что за сутки в Норвегии зафиксировали около 10 случаев заражения новым штаммом. Ранее его выявили у 30 человек в Великобритании, Дании и США.

Медики пока не определили, является ли новый штамм более заразным.

Однако у этой разновидности штамма есть сходство с британским и южноафриканским коронавирусом.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 февраля, 2021 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать