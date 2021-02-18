В Норвегии сообщили о новом штамме коронавируса

18 февраля, 2021, 19:42

Врачи Норвегии обнаружили новый штамм коронавируса B.1.525

Об этом сообщает NRK.

В Норвегии обнаружили новую разновидность коронавируса - B.1.525.

Врачи сообщают, что за сутки в Норвегии зафиксировали около 10 случаев заражения новым штаммом. Ранее его выявили у 30 человек в Великобритании, Дании и США.

Медики пока не определили, является ли новый штамм более заразным.

Однако у этой разновидности штамма есть сходство с британским и южноафриканским коронавирусом.

Напомним, власти Ирака сообщили, что в стране обнаружили "британский" штамм коронавируса.

Индийские врачи зафиксировали "южноафриканский" и "бразильский" штаммы коронавирусной болезни в стране.

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