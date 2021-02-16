В Индии обнаружили "южноафриканский" и "бразильский" штаммы коронавируса

16 февраля, 2021, 19:59

Индийские врачи зафиксировали "южноафриканский" и "бразильский" штаммы коронавирусной болезни в стране

Об этом сообщает Reuters .

Власти Индии отметили, что "южноафриканский" штамм был обнаружен у четырех человек в прошлом месяце, а "бразильский" - в этом месяце у одного лица.

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В Минздраве Индии сообщили, что ПЦР-тесты будут проводить для всех людей, которые приезжают из Бразилии и ЮАР.

Как отмечается, оба эти штаммы способны легче инфицировать легкие человека, чем "британский" штамм коронавируса.

Напомним, власти Ирака сообщили, что в стране обнаружили "британский" штамм коронавируса .

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