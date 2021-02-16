В Индии обнаружили "южноафриканский" и "бразильский" штаммы коронавируса
16 февраля, 2021, 19:59
Индийские врачи зафиксировали "южноафриканский" и "бразильский" штаммы коронавирусной болезни в стране
Об этом сообщает Reuters .
Власти Индии отметили, что "южноафриканский" штамм был обнаружен у четырех человек в прошлом месяце, а "бразильский" - в этом месяце у одного лица.
Читайте также: В Украине не могут выявить новые штаммы коронавируса из-за отсутствия оборудования, - Радуцкий
В Минздраве Индии сообщили, что ПЦР-тесты будут проводить для всех людей, которые приезжают из Бразилии и ЮАР.
Как отмечается, оба эти штаммы способны легче инфицировать легкие человека, чем "британский" штамм коронавируса.
- Напомним, власти Ирака сообщили, что в стране обнаружили "британский" штамм коронавируса .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти