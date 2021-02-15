В Ираке обнаружили "британский" штамм COVID-19
15 февраля, 2021, 21:49
Власти Ирака планируют ввести дополнительные меры после обнаружения в стране нового штамма коронавируса
Об этом сообщил министр здравоохранения Хасан аль-Тамими, информирует AFP .
"К сожалению, правительственные лаборатории обнаружили генетические мутации болезни COVID-19, выявив ее новый штамм в Ираке", - сказал министр.
Он сообщил, что это штамм, который распространился в Великобритании, и сказал, что он был обнаружен у некоторых иракских детей.
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