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В NASA отказались от высадки на Луне в 2024 году


фото: nasa
Программа "Артемида" по повторной высадке американцев на Луне откладывается из-за недостаточного финансирования

Об этом заявил и. о. директора NASA Стив Юрчик в интервью ARS.

По его словам, проблема заключается в финансировании программы "Артемида".

"Цель высадки на Луну в 2024 году может больше не быть реальной из-за ассигнования за последние два года, которые не обеспечили достаточного финансирования, чтобы сделать 2024 год достижимым. В свете этого мы пересматриваем программу, чтобы найти наиболее эффективный путь вперед", - пояснил он.

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Глава NASA добавил, что администрация нового президента Джо Байдена поддерживает цели программы "Артемида".

"Администрация поддерживает цели программы "Артемида", и мы с нетерпением ждем следующих шагов. Мы полностью намерены поддерживать преемственность цели программы", - подчеркнул Юрчик.

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