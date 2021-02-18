В NASA отказались от высадки на Луне в 2024 году
Об этом заявил и. о. директора NASA Стив Юрчик в интервью ARS.
По его словам, проблема заключается в финансировании программы "Артемида".
"Цель высадки на Луну в 2024 году может больше не быть реальной из-за ассигнования за последние два года, которые не обеспечили достаточного финансирования, чтобы сделать 2024 год достижимым. В свете этого мы пересматриваем программу, чтобы найти наиболее эффективный путь вперед", - пояснил он.
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Глава NASA добавил, что администрация нового президента Джо Байдена поддерживает цели программы "Артемида".
"Администрация поддерживает цели программы "Артемида", и мы с нетерпением ждем следующих шагов. Мы полностью намерены поддерживать преемственность цели программы", - подчеркнул Юрчик.
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