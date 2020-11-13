Украина присоединилась к программе NASA по исследованию Луны и Марса

13 ноября, 2020, 11:56

Государственное космическое агентство Украины подписало Договоренности в рамках программы NASA "Артемида" о принципах сотрудничества в гражданском исследовании и использовании Луны, Марса, комет и астероидов в мирных целях

Об этом сообщила пресс-служба Государственного космического агентства.

Согласно сообщению, Украина стала девятой страной-подписантом договоренностей по программе "Артемида".

Принципы программы предусматривают мирное исследования, прозрачность, совместимость, экстренную помощь, регистрацию космических объектов, распространение научных данных, сохранения космической наследия, добычи и использования космических ресурсов, деконфликтизацию деятельности и безопасное захоронение орбитального мусора.

По словам главы Держкосмагентства Владимира Усова, в рамках программы Украина сможет реализовать свои собственные проекты в партнерстве с ведущими космическими агентствами мира.

"Украинская проекты впервые стали частью глобального сценария освоения Луны от ISECG, и логично, что мы дальше хотим реализовывать наш потенциал в рамках программы" Артемида ". Перечисленные принципы и Договоренности не нарушают международных обязательств Украины в сфере космической деятельности. Также, я убежден , что Договоренности дадут новый толчок к объединению государств в учреждении многосторонних консультаций в контексте развития международного космического права, которое бы соответствовало современным вызовам и планам человечества в освоении космического пространства ", - цитирует пресс-служба слова Усова.

В пресс-службе добавили, что подписание соглашения будет способствовать обсуждению вопроса заключения Рамочного соглашения между правительствами Украины и США о сотрудничестве и использования космического пространства в мирных целях.

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