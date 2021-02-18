"Милан" неожиданно сыграл вничью с "Црвеной Звездой" в матче с двумя пенальти и удалением

18 февраля, 2021, 21:51

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы итальянский "Милан" сыграл вничью с сербской "Црвеной Звездой"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Милан" забил сразу два мяча за первые 10 минут встречи, однако арбитр отменил оба гола за нарушения правил.

Первого гола "Милана", который был забит по правилам, пришлось ждать 42 минуты. Саму Кастильехо отдал тонкую передачу в штрафной площадке, а голкипер "Црвены Звезды" Милан Борян и центрбэк Радован Панков не поняли друг друга, в результате чего защитник забил гол в свои ворота.

На 52-й минуте капитан "Милана" Алессио Романьоли сыграл рукой в своей штрафной площадке. Арбитр встречи принял решение, что нужно бить пенальти, который реализовал Гелор Канга.

Через несколько минут пенальти уже бил "Милан". К одиннадцатиметровой отметке подошел Тео Эрнандес, который хладнокровно реализовал пенальти.

На 77-й минуте "Црвена Звезда" осталась в меньшинстве, но даже несмотря на это сербы сумели собраться и поразить ворота Джанлуиджи Доннарумма: гол на счету Панкова.

Ответный матч состоится 25 февраля в Милане.

Лига Европы

1/16 финала

18 февраля

"Црвена Звезда" (Сербия) - "Милан" (Италия) 2:2

Голы: Канга, 52 (пен.), Панков, 90 + 3 - Панков, 42 (авт.), Эрнандес, 61

18 февраля киевское "Динамо" сыграло вничью с бельгийским "Брюгге" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

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