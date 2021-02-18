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Espreso.tvОбщество"На склад бенефициаров": Подоляк уточнил, как именно СБУ проверяла "1+1"

"На склад бенефициаров": Подоляк уточнил, как именно СБУ проверяла "1+1"

Проверка телеканала "1+1" со стороны Службы безопасности Украины проходила во время мониторинга всех телеканалов на то, кто является их владельцами

Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии РБК-Украина.

По его словам, канал проходил проверку состава конечных бенефициаров, как и любой другой вещатель из-за требования к их раскрытию.

"Поэтому состав владельцев пакетов акций украинских телеканалов хорошо известен", - отметил Подоляк.

  • Напомним, что Подоляк заявил, что Служба безопасности проводит проверку медиахолдинга Игоря Коломойского.
  • В компании "1+1 media" не смогли подтвердить эту информацию.

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