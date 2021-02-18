На 1+1 не смогли подтвердить информацию Подоляка о проверке телеканала СБУ
18 февраля, 2021, 14:59
В компании 1+1 media не смогли подтвердить информацию советника главы Офиса президента Михаила Подоляка о проверке телеканала Службой безопасности Украины
Об этом сообщает "НВ".
"Группа 1 + 1 media заявляет, что эта информация компании неизвестна. Медиахолдинг не получал запросов со стороны СБУ и не обладает никакими данными об этой "проверке", - заявили в медиагруппе.
- Напомним, что по словам Михаила Подоляка, Служба безопасности проводит проверку медиахолдинга Игоря Коломойского.
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