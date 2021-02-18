На 1+1 не смогли подтвердить информацию Подоляка о проверке телеканала СБУ

Об этом сообщает "НВ".

"Группа 1 + 1 media заявляет, что эта информация компании неизвестна. Медиахолдинг не получал запросов со стороны СБУ и не обладает никакими данными об этой "проверке", - заявили в медиагруппе.

Напомним, что по словам Михаила Подоляка, Служба безопасности проводит проверку медиахолдинга Игоря Коломойского.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb