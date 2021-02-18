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Espreso.tvОбществоНа 1+1 не смогли подтвердить информацию Подоляка о проверке телеканала СБУ

На 1+1 не смогли подтвердить информацию Подоляка о проверке телеканала СБУ

В компании 1+1 media не смогли подтвердить информацию советника главы Офиса президента Михаила Подоляка о проверке телеканала Службой безопасности Украины

Об этом сообщает "НВ".

"Группа 1 + 1 media заявляет, что эта информация компании неизвестна. Медиахолдинг не получал запросов со стороны СБУ и не обладает никакими данными об этой "проверке", - заявили в медиагруппе.

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