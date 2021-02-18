"Манчестер Юнайтед" уничтожил "Реал Сосьедад" в 1/16 финала Лиги Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На 27-й минуте португальский хавбек Бруно Фернандеш открыл счет во встрече. Прошло полчаса - и полузащитник удвоил преимущество "Манчестер Юнайтед".
Маркус Рашфорд реализовал выход один на один на 65-й минуте и сделал счет 0:3. Однако англичане решили не останавливаться на трех голах и решили забить еще один на 90-й минуте встречи. Дэниел Джеймс получил мяч на своей половине поля и пробежал с ним до самых ворот испанцев. Оставалось только мощно пробить, что он и сделал успешно - 0:4.
Ответный матч состоится 25 февраля в Манчестере.
Лига Европы
1/16 финала
18 февраля
"Реал Сосьедад" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) 0:4
Голы: Фернандеш, 27, 57, Рашфорд, 65, Джеймс, 90
- 18 февраля киевское "Динамо" сыграло вничью с бельгийским "Брюгге" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
- После этого итальянский "Милан" неожиданно сыграл вничью с сербской "Црвеной Звездой"
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