"Манчестер Юнайтед" уничтожил "Реал Сосьедад" в 1/16 финала Лиги Европы

18 февраля, 2021, 22:05

В выездном матче 1/16 финала Лиги Европы английский "Манчестер Юнайтед" победил испанский "Реал Сосьедад"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На 27-й минуте португальский хавбек Бруно Фернандеш открыл счет во встрече. Прошло полчаса - и полузащитник удвоил преимущество "Манчестер Юнайтед".

Маркус Рашфорд реализовал выход один на один на 65-й минуте и сделал счет 0:3. Однако англичане решили не останавливаться на трех голах и решили забить еще один на 90-й минуте встречи. Дэниел Джеймс получил мяч на своей половине поля и пробежал с ним до самых ворот испанцев. Оставалось только мощно пробить, что он и сделал успешно - 0:4.

Ответный матч состоится 25 февраля в Манчестере.

Лига Европы

1/16 финала

18 февраля

"Реал Сосьедад" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) 0:4

Голы: Фернандеш, 27, 57, Рашфорд, 65, Джеймс, 90

18 февраля киевское "Динамо" сыграло вничью с бельгийским "Брюгге" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

После этого итальянский "Милан" неожиданно сыграл вничью с сербской "Црвеной Звездой"

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