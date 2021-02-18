"Маккаби" - "Шахтер": определились стартовые составы команд на матч Лиги Европы

18 февраля, 2021, 20:50

Сегодня, 18 февраля, "Маккаби Тель-Авив" сыграет с донецким "Шахтером" в 1/16 финала Лиги Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Шахтер" впервые сыграет в еврокубках с клубом из Израиля. "Маккаби" с украинцами играл четыре раза. Все матчи были против "Динамо". В групповом этапе Лиги Европы - 2011/12 были две ничьи, а в Лиге чемпионов 2015/16 - дважды победили киевляне.

Ответный матч состоится 25 февраля в Киеве.

Лига Европы

1/16 финала

18 февраля

"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Шахтер" (Украина)

"Шахтер": Трубин, Додо, Кривцов, Витао, Матвиенко, Степаненко, Патрик, Тайсон, Марлос, Соломон, Мораес.

Запасные: Пятов, Гриценко, Хочолава, Корниенко, Бондарь, Маркос, Тете, Майкон, Болбат, Судаков, Коноплянка, Фернандо.

Тель-Авив, стадион "Блумфилд Стэдиум"

Начало в 22:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1" и Volia Football HD 1

C SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 18, 2021

17 февраля главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру оставил вне заявки на игру 1/16 финала Лиги Европы против израильского "Маккаби" из Тель-Авива бразильского защитника Исмаили.

После этого Каштру намекнул, что может покинуть донецкий клуб.