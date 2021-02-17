Каштру не взял на матч Лиги Европы лидера "Шахтера"

17 февраля, 2021, 11:11

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру оставил вне заявки на игру 1/16 финала Лиги Европы против израильского "Маккаби" из Тель-Авива бразильского защитника Исмаили

Об этом сообщает "Шахтер" в twitter.

В Израиль с "Шахтером" не полетел левый защитник Исмаили, который пропустил первую половину сезона из-за травмы. Несмотря на то, что бразилец восстановился от травмы, Луиш Каштру не включил его в состав.

В общем португалец взял на игру с "Маккаби" 23 футболистов.

Вратари: Андрей Пятов, Евгений Гриценко, Анатолий Трубин

Защитники: Додо, Сергей Кривцов, Давит Хочолава, Виктор Корниенко, Николай Матвиенко, поздравляю, Валерий Бондарь

Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Манор Соломон, Алан Патрик, Майкон, Сергей Болбат, Георгий Судаков, Евгений Коноплянка, Фернандо Педро

Форвард: Жуниор Мораес

Матч между "Маккаби" и "Шахтером" состоится 18 февраля в Тель-Авиве и начнется в 22:00.

Список игроков «Шахтера», которые полетели в Израиль на матч с «Маккаби» И в Лиге Европы



Поединок # МаккабиШахтар состоится 18 февраля в Тель-Авиве и начнется в 22:00. #UEL pic.twitter.com/r096R0wvzG - ФК «Шахтер» Донецк (@FCShakhtar_ua) February 17, 2021

Напомним, 14 февраля в перенесенном за погодных условий матче "Шахтер" сыграл вничью с "Колос" .

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