Каштру не взял на матч Лиги Европы лидера "Шахтера"
Об этом сообщает "Шахтер" в twitter.
В Израиль с "Шахтером" не полетел левый защитник Исмаили, который пропустил первую половину сезона из-за травмы. Несмотря на то, что бразилец восстановился от травмы, Луиш Каштру не включил его в состав.
В общем португалец взял на игру с "Маккаби" 23 футболистов.
Вратари: Андрей Пятов, Евгений Гриценко, Анатолий Трубин
Защитники: Додо, Сергей Кривцов, Давит Хочолава, Виктор Корниенко, Николай Матвиенко, поздравляю, Валерий Бондарь
Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Манор Соломон, Алан Патрик, Майкон, Сергей Болбат, Георгий Судаков, Евгений Коноплянка, Фернандо Педро
Форвард: Жуниор Мораес
Матч между "Маккаби" и "Шахтером" состоится 18 февраля в Тель-Авиве и начнется в 22:00.
Список игроков «Шахтера», которые полетели в Израиль на матч с «Маккаби» И в Лиге Европы- ФК «Шахтер» Донецк (@FCShakhtar_ua) February 17, 2021
Поединок # МаккабиШахтар состоится 18 февраля в Тель-Авиве и начнется в 22:00. #UEL pic.twitter.com/r096R0wvzG
- Напомним, 14 февраля в перенесенном за погодных условий матче "Шахтер" сыграл вничью с "Колос" .
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