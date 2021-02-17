Тренер "Шахтера" намекнул, что покинет клуб
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный сайт "Шахтера".
По словам Каштру, контракт которого с "Шахтером" заканчивается, он точно будет работать в следующем сезоне, но не знает в каком клубе.
"Сейчас вопрос моего контракта абсолютно не заставляет меня переживать. Только работа, на которую мы сейчас настраиваемся, как мы готовимся к следующей встрече. Наши мысли только о завтрашней игре, ни в коем случае не буду сейчас думать о контракте. Я знаю, что в следующем году буду работать, поэтому мне не стоит переживать об этом. Где - посмотрим дальше. Надо заканчивать каждый день работы с пониманием, что ты провел его достойно и с чистой совестью. Об остальном я сейчас не переживаю", - сказал Каштру.
Луиш Каштру возглавил донецкий "Шахтер" в июне 2019 года. Под его руководством "горняки" получили золотые медали УПЛ и вышли в полуфинал Лиги Европы, где сыграют против миланского "Интера".
Завтра, 18 февраля, "Шахтер" сыграет против "Маккаби Тель-Авив" в 1/16 финала Лиги Европы.
- В августе главный тренер донецкого "Шахтера" уЛуиш Каштру заявил, что всегда готов покинуть клуб, если это потребуется.
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