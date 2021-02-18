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Espreso.tvСпорт"Динамо" - "Брюгге": УЕФА разрешил пустить на матч Лиги Европы в Киеве болельщиков

"Динамо" - "Брюгге": УЕФА разрешил пустить на матч Лиги Европы в Киеве болельщиков


фото: Getty Images
УЕФА разрешил присутствовать на матче Лиги Европы между "Динамо" и бельгийским "Брюгге" в Киеве зрителям на трибунах

Об этом сообщает "Спорт Сегодня".

По информации источника, УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) дал официальное разрешение на присутствие зрителей на трибунах НСК "Олимпийский. На матч пустят 10 тыс. болельщиков.

В ближайшее время стартует онлайн-продажа билетов.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы начнется сегодня 17:00.

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