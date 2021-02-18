"Динамо" - "Брюгге": УЕФА разрешил пустить на матч Лиги Европы в Киеве болельщиков

18 февраля, 2021, 11:09

УЕФА разрешил присутствовать на матче Лиги Европы между "Динамо" и бельгийским "Брюгге" в Киеве зрителям на трибунах

Об этом сообщает "Спорт Сегодня".

По информации источника, УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) дал официальное разрешение на присутствие зрителей на трибунах НСК "Олимпийский. На матч пустят 10 тыс. болельщиков.

В ближайшее время стартует онлайн-продажа билетов.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы начнется сегодня 17:00.

16 февраля стало известно, что перед матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Динамо" главный тренер "Брюгге" Филипп Клеман и все его ассистенты сдали положительные тесты на коронавирус .

17 февраля матч 1/16 финала "Динамо" - "Брюгге", который состоится 18 февраля, перенесли с 20:00 на 17:00 из-за погодных условий.

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