"Динамо" - "Брюгге": стартовые составы команд на матч Лиги Европы

18 февраля, 2021, 16:26

Сегодня, 18 февраля, киевское "Динамо" сыграет с бельгийским "Брюгге" в 1/16 финала Лиги Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Стартовый свисток встречи должен был прозвучать в 19:55, однако начало матча было перенесено на 17:00 из-за морозов в Киеве.

За свою историю команды встречались на футбольном поле дважды. Одна победа на счету "Брюгге", еще один поединок завершился вничью.

Ответный матч состоится 25 февраля в Бельгии.

Лига Европы

1/16 финала

18 февраля

"Динамо" (Украина) - "Брюгге" (Бельгия)

"Динамо": Бущан, Кендзера, Попов, Забарный, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Буяльский, Де Пена, Беседин

Запасные: Нещерет, Бойко, Сирота, Сидклей, Караваев, Андриевский, Шепелев, Леднев, Дуелунд, Супряга, Жерсон, Ванат

"Брюгге": Миньйоле, Мата, Коссуну, Мехеле, Рикка, Вормер, Дирар, Баланта, Де Кателаре, Дост, Окереке.

Запасные: Хорват, Ламменс, Фофана, Баджи, ван дер Бремпт, Де Кейпер, Фуакаля, Энгельс, ван дер Кейбус, Сервэ

Киев, НСК "Олимпийский"

Начало в 17:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2" и Volia Football HD 1

16 февраля стало известно, что перед матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Динамо" главный тренер "Брюгге" Филипп Клеман и все его ассистенты сдали положительные тесты на коронавирус.

17 февраля матч 1/16 финала "Динамо" - "Брюгге", который состоится 18 февраля, перенесли с 20:00 на 17:00 из-за погодных условий.

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