"Динамо" - "Брюгге": стартовые составы команд на матч Лиги Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Стартовый свисток встречи должен был прозвучать в 19:55, однако начало матча было перенесено на 17:00 из-за морозов в Киеве.
За свою историю команды встречались на футбольном поле дважды. Одна победа на счету "Брюгге", еще один поединок завершился вничью.
Ответный матч состоится 25 февраля в Бельгии.
Лига Европы
1/16 финала
18 февраля
"Динамо" (Украина) - "Брюгге" (Бельгия)
"Динамо": Бущан, Кендзера, Попов, Забарный, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Буяльский, Де Пена, Беседин
Запасные: Нещерет, Бойко, Сирота, Сидклей, Караваев, Андриевский, Шепелев, Леднев, Дуелунд, Супряга, Жерсон, Ванат
"Брюгге": Миньйоле, Мата, Коссуну, Мехеле, Рикка, Вормер, Дирар, Баланта, Де Кателаре, Дост, Окереке.
Запасные: Хорват, Ламменс, Фофана, Баджи, ван дер Бремпт, Де Кейпер, Фуакаля, Энгельс, ван дер Кейбус, Сервэ
Киев, НСК "Олимпийский"
Начало в 17:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2" и Volia Football HD 1
- 16 февраля стало известно, что перед матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Динамо" главный тренер "Брюгге" Филипп Клеман и все его ассистенты сдали положительные тесты на коронавирус.
- 17 февраля матч 1/16 финала "Динамо" - "Брюгге", который состоится 18 февраля, перенесли с 20:00 на 17:00 из-за погодных условий.
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