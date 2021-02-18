"Динамо" - "Брюгге": букмекеры назвали фаворита матча Лиги Европы

18 февраля, 2021, 10:45

Букмекеры считают "Динамо" фаворитом первого матча 1/16 финала Лиги Европы против бельгийского "Брюгге"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Ведущие букмекерские конторы дают на победу команду Мирчи Луческу в Киеве 2.50, на выигрыш "Брюгге" предлагают 2.95, а на ничью - 3.25.

В то же время, в двухматчевом противостоянии преимущество на стороне "Брюгге". Коэффициент на выход бельгийцев в следующий раунд 1.57, на попадание туда динамовцев - 2.25.

Стартовый свисток встречи должен был прозвучать в 19:55, однако начало матча было перенесено на 17:00 из-за низкой температуры воздуха в Киеве.

16 февраля стало известно, что перед матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Динамо" главный тренер "Брюгге" Филипп Клеман и все его ассистенты сдали положительные тесты на коронавирус .

17 февраля матч 1/16 финала "Динамо" - "Брюгге", который состоится 18 февраля, перенесли с 20:00 на 17:00 из-за погодных условий.

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