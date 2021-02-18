Определился лучший игрок "Динамо" в матче с "Брюгге" в ЛЕ

18 февраля, 2021, 19:43

Украинский защитник Денис Попов стал лучшим игроком "Динамо" в матче с "Брюгге" в Лиге Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на WhoScored.

Центрбэк "Динамо" Денис Попов получил оценку 7,4 - это первый показатель среди всех игроков киевского клуба, которые сыграли против "Брюгге" (1:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Вторая позиция у правого защитника Томаша Кендзеры.

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Ответный матч состоится 25 февраля в Бельгии.

18 февраля киевское "Динамо" сыграло вничью с бельгийским "Брюгге" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

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