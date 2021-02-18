Определился лучший игрок "Динамо" в матче с "Брюгге" в ЛЕ
18 февраля, 2021, 19:43
Украинский защитник Денис Попов стал лучшим игроком "Динамо" в матче с "Брюгге" в Лиге Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на WhoScored.
Центрбэк "Динамо" Денис Попов получил оценку 7,4 - это первый показатель среди всех игроков киевского клуба, которые сыграли против "Брюгге" (1:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Вторая позиция у правого защитника Томаша Кендзеры.
Читайте также: "Сцуркисы - позор "Динамо": разъяренные ультрас вывесили провокационные баннеры на матче Лиги Европы
Ответный матч состоится 25 февраля в Бельгии.
- 18 февраля киевское "Динамо" сыграло вничью с бельгийским "Брюгге" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти