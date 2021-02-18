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Espreso.tvСпортОпределился лучший игрок "Динамо" в матче с "Брюгге" в ЛЕ

Определился лучший игрок "Динамо" в матче с "Брюгге" в ЛЕ


фото: Getty Images
Украинский защитник Денис Попов стал лучшим игроком "Динамо" в матче с "Брюгге" в Лиге Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на WhoScored.

Центрбэк "Динамо" Денис Попов получил оценку 7,4 - это первый показатель среди всех игроков киевского клуба, которые сыграли против "Брюгге" (1:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Вторая позиция у правого защитника Томаша Кендзеры.

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Ответный матч состоится 25 февраля в Бельгии.

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