Легенда тенниса Уильямс расплакалась после поражения в полуфинале Australian Open

18 февраля, 2021, 12:15

Американская теннисистка Серена Уильямс не сдержала слез после поражения от японки Наоми Осаки в финале открытого чемпионата Австралии

Об этом сообщает Tennis Chanel в twitter.

Уильямс расплакалась во время пресс-конференции после поражения от Осаки со счетом 3: 6, 4: 6.

Сначала теннисистка пожаловалась на большое количество ошибок, после чего один из журналистов спросил ее о том, что она чувствует после вылета из Australian Open, особенно учитывая хорошую игру.

"Я не знаю. Я закончила", - сказала американка Серена и в слезах покинула пресс-конференцию.

В финале Наоми Осака встретится с американкой Дженнифер Брейди.

After her semifinal loss to Naomi Osaka, Serena Williams leaves the pressroom in tears. #AusOpen pic.twitter.com/g95Fva006O - Tennis Channel (@TennisChannel) February 18, 2021

Напомним, 15 февраля украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла американке Джессике Пегуле в 1/8 финала Australian Open.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb