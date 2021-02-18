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Espreso.tvСпортЛегенда тенниса Уильямс расплакалась после поражения в полуфинале Australian Open

Легенда тенниса Уильямс расплакалась после поражения в полуфинале Australian Open


фото: Getty Images
Американская теннисистка Серена Уильямс не сдержала слез после поражения от японки Наоми Осаки в финале открытого чемпионата Австралии

Об этом сообщает Tennis Chanel в twitter.

Уильямс расплакалась во время пресс-конференции после поражения от Осаки со счетом 3: 6, 4: 6.

Сначала теннисистка пожаловалась на большое количество ошибок, после чего один из журналистов спросил ее о том, что она чувствует после вылета из Australian Open, особенно учитывая хорошую игру.

"Я не знаю. Я закончила", - сказала американка Серена и в слезах покинула пресс-конференцию.

В финале Наоми Осака встретится с американкой Дженнифер Брейди.

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