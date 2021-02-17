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Захват заложников в Луцке: дело Кривоша передали в суд


фото: Волинь 24
17 февраля прокуратура Волынской области направила в суд обвинительный акт в производстве по захвату заложников Максимом Кривошей летом 2020 года в центре Луцка

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Максима Кривоша обвиняют в захвате и содержании заложников с целью побуждения должностных лиц органов государственной власти к совершению определенных действий; совершении террористического акта и заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве; незаконном обращении с оружием, боевыми припасами и взрывными устройствами и тому подобное.

"Волынская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве по так называемому" луцкого террориста ", - говорится в сообщении.

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