Захват заложников в Луцке: дело Кривоша передали в суд

17 февраля, 2021, 10:32

17 февраля прокуратура Волынской области направила в суд обвинительный акт в производстве по захвату заложников Максимом Кривошей летом 2020 года в центре Луцка

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Максима Кривоша обвиняют в захвате и содержании заложников с целью побуждения должностных лиц органов государственной власти к совершению определенных действий; совершении террористического акта и заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве; незаконном обращении с оружием, боевыми припасами и взрывными устройствами и тому подобное.

"Волынская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве по так называемому" луцкого террориста ", - говорится в сообщении.

Напомним, 21 июля в Луцке Кривошей захватил в заложники 13 человек - водителя и пассажиров рейсового автобуса и удерживал их 12:00.

Нападающий обнародовал требования , "поздравив" общественность с "Днем Антисистема".

Президент Украины Владимир Зеленский исполнил одну из требований Максима Кривоша и прорекламировал документальный фильм.

Правоохранители в Луцке вечером 21 июля задержали нападавшего на автобус и освободили всех заложников.

23 ноября Луцкий горрайонный суд направил Максима Кривоша в психиатрическую больницу

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