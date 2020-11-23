 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗахват автобуса в Луцке: Кривоша отправили в психбольницу

Захват автобуса в Луцке: Кривоша отправили в психбольницу


фото: Волинські новини
Луцкий горрайонный суд направил Максима Кривоша в психиатрическую больницу

Об этом сообщает " РБК-Украина " со ссылкой на решение суда.

Отмечается, что в начале ноября суд рассмотрел ходатайство СБУ и прокуратуры о проведении стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы подозреваемого.

Предыдущая амбулаторная экспертиза обнаружила некоторые расстройства психики в Кривоша.

В то же время, для квалификации этих расстройств необходимы дополнительные обследования и динамическое наблюдение за пациентом.

Учитывая это суд решил поместить "террориста" в Львовскую областную психиатрическую больницу в условия, которые исключат его опасность для окружающих. Там в течение двух месяцев подозреваемому должны провести психолого-психиатрическую экспертизу.

Защита Кривоша не согласился с такими действиями и подал апелляцию, Однако 16 ноября Апелляционный суд ее отклонил и решение вступило в силу.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 ноября, 2020 понедельник

больше новостей

23 ноября, 2020 понедельник

22 ноября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать