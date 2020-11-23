Захват автобуса в Луцке: Кривоша отправили в психбольницу
Об этом сообщает " РБК-Украина " со ссылкой на решение суда.
Отмечается, что в начале ноября суд рассмотрел ходатайство СБУ и прокуратуры о проведении стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы подозреваемого.
Предыдущая амбулаторная экспертиза обнаружила некоторые расстройства психики в Кривоша.
В то же время, для квалификации этих расстройств необходимы дополнительные обследования и динамическое наблюдение за пациентом.
Учитывая это суд решил поместить "террориста" в Львовскую областную психиатрическую больницу в условия, которые исключат его опасность для окружающих. Там в течение двух месяцев подозреваемому должны провести психолого-психиатрическую экспертизу.
Защита Кривоша не согласился с такими действиями и подал апелляцию, Однако 16 ноября Апелляционный суд ее отклонил и решение вступило в силу.
- Напомним, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса.
- Нападающий обнародовал требования , "поздравив" общественность с "Днем Антисистема".
- Президент Украины Владимир Зеленский исполнил одну из требований нападающего, захватившего автобус в Луцке.
- Правоохранители в Луцке вечером 21 июля задержали нападавшего на автобус , все заложники освобождены.
- Книгу, 2014-го года издательства, которую написал луцкий нападающий Максим Кривошей, отправили на экспертизу .
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