Захват автобуса в Луцке: Кривоша отправили в психбольницу

23 ноября, 2020, 11:22

Луцкий горрайонный суд направил Максима Кривоша в психиатрическую больницу

Об этом сообщает " РБК-Украина " со ссылкой на решение суда.

Отмечается, что в начале ноября суд рассмотрел ходатайство СБУ и прокуратуры о проведении стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы подозреваемого.

Предыдущая амбулаторная экспертиза обнаружила некоторые расстройства психики в Кривоша.

В то же время, для квалификации этих расстройств необходимы дополнительные обследования и динамическое наблюдение за пациентом.

Учитывая это суд решил поместить "террориста" в Львовскую областную психиатрическую больницу в условия, которые исключат его опасность для окружающих. Там в течение двух месяцев подозреваемому должны провести психолого-психиатрическую экспертизу.

Защита Кривоша не согласился с такими действиями и подал апелляцию, Однако 16 ноября Апелляционный суд ее отклонил и решение вступило в силу.

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