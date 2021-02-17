Все богатые страны должны перейти на синтетическую говядину - Гейтс

17 февраля, 2021, 12:47

Билл Гейтс предлагает странам первого мира отказаться от говядины, заменив ее искусственными заменителями, а бедные страны перевести на ГМО-коров, которые меньше вреда наносят окружающей среде своим метаном

Об этом сообщает Independent , передает " Укринформ ".

Отказ от натуральной говядины основатель Microsoft объяснил проблемой с выбросами метана в результате кормления крупного рогатого скота. Бактерии в пищеварительной системе коров выделяют метан во время переваривания пищи, подчеркнул Гейтс.

Билл Гейтс отметил, что преодоление выбросов от сельского хозяйства, в частности животноводства, является одной из самых сложных климатических проблем, которую нужно решить.

"Я не думаю, что бедные 80 стран будут кушать синтетическую говядину. Я считаю, что все богатые страны должны перейти на 100% синтетическую говядину. К разницы вкусов можно привыкнуть", - отметил Гейтс, добавив, что со временем вкус искусственного мяса сделают лучшим.

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Переход к заменителю натуральному мясу, по мнению миллиардера, возможный для стран со средним и высоким уровнем дохода, однако это будет политически сложной задачей.

В африканских странах Гейтс предлагает использовать генную модификацию животных, чтобы резко увеличить количество говядины на душу населения, контролируя одновременно объем выбросов метана.

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В мире насчитывается около 1,4 млрд крупного рогатого скота, что является вторым по величине источником выбросов парниковых газов после пищевых отходов, говорится в сообщении. На 2014 год 274 млн голов, или 16,3% всего крупного рогатого скота приходилось на коров.

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