 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоВсе богатые страны должны перейти на синтетическую говядину - Гейтс

Все богатые страны должны перейти на синтетическую говядину - Гейтс


фото: reuters
Билл Гейтс предлагает странам первого мира отказаться от говядины, заменив ее искусственными заменителями, а бедные страны перевести на ГМО-коров, которые меньше вреда наносят окружающей среде своим метаном

Об этом сообщает Independent , передает " Укринформ ".

Отказ от натуральной говядины основатель Microsoft объяснил проблемой с выбросами метана в результате кормления крупного рогатого скота. Бактерии в пищеварительной системе коров выделяют метан во время переваривания пищи, подчеркнул Гейтс.

Билл Гейтс отметил, что преодоление выбросов от сельского хозяйства, в частности животноводства, является одной из самых сложных климатических проблем, которую нужно решить.

"Я не думаю, что бедные 80 стран будут кушать синтетическую говядину. Я считаю, что все богатые страны должны перейти на 100% синтетическую говядину. К разницы вкусов можно привыкнуть", - отметил Гейтс, добавив, что со временем вкус искусственного мяса сделают лучшим.

Читайте также: Дочь Гейтса вакцинировалась от COVID-19 и пошутила о "чипировании"

Переход к заменителю натуральному мясу, по мнению миллиардера, возможный для стран со средним и высоким уровнем дохода, однако это будет политически сложной задачей.

В африканских странах Гейтс предлагает использовать генную модификацию животных, чтобы резко увеличить количество говядины на душу населения, контролируя одновременно объем выбросов метана.

Читайте также: Билл Гейтс назвал две главные угрозы, которые ожидают человечество после пандемии коронавируса

  • В мире насчитывается около 1,4 млрд крупного рогатого скота, что является вторым по величине источником выбросов парниковых газов после пищевых отходов, говорится в сообщении. На 2014 год 274 млн голов, или 16,3% всего крупного рогатого скота приходилось на коров.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 февраля, 2021 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать