Билл Гейтс назвал две главные угрозы, которые ожидают человечество после пандемии коронавируса
Об этом он рассказал в интервью Youtube-канала Veritasium.
О глобальной пандемии миллиардер предупреждал еще в 2014-2015 годах. Теперь же, во время коронавирусной пандемии он уверен: две следующие опасности для человечества - это биотерроризм и изменение климата.
Гейтс уверен, что люди сделали мало, чтобы подготовиться к пандемии потому, что они происходят достаточно редко. Из-за этого у людей появляется ощущение того, что эта проблема их не коснется, а потому вкладывать много денег в ее предотвращение многим кажется нецелесообразным.
Он уверен, что пандемии будут появляться постоянно "из-за того, как люди взаимодействуют с другими видами", и полностью избежать вероятности появления новой болезни невозможно. Однако человечество может сделать так, чтобы они были не такими смертоносными, правильно реагируя на потенциальные опасности.
В числе таких потенциальных опасностей миллиардер выделил биотерроризм. По его мнению, вероятность, что "кто-то с плохими намерениями специально создаст вирус" намного выше, чем наступление новой пандемии в ближайшее время.
Второе, чего боится Гейтс, - изменение климата: "Каждый год количество погибших будет даже большим, чем количество погибших во время этой пандемии", - говорит он.
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