Дочь Гейтса вакцинировалась от COVID-19 и пошутила о "чипировании"
Об этом она написала в Инстаграм.
24-летняя девушка получила возможность вакцинироваться, потому что есть студенткой Школы медицины Икана Медицинского центра Маунт Синай, то есть как врач начинающий входит в приоритетную группу.
"Как студент-медик и амбициозный врач, я благодарна, что это обеспечит мне защиту и безопасность для моей будущей практики. Я призываю всех настойчиво рассмотреть этот вопрос для себя и своих семей. Чем больше людей прививаются, тем безопаснее мы будем чувствовать себя", - подчеркнула дочь Гейтса.
Она также пошутила относительно теории заговора.
"К сожалению, вакцина не имплантировала моего гениального отца в мой мозг - если бы она имела такую силу", - написала Дженнифер Гейтс.
Девушка добавила, что все равно будет носить маски даже после получения второй дозы вакцины.
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