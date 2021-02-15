Дочь Гейтса вакцинировалась от COVID-19 и пошутила о "чипировании"

15 февраля, 2021, 11:45

Дочь основателя Microsoft Билла Гейтса Дженнифер получила свою первую дозу вакцины от коронавируса и пошутила, что вместе с вакциной не была "чипованна"

Об этом она написала в Инстаграм.

24-летняя девушка получила возможность вакцинироваться, потому что есть студенткой Школы медицины Икана Медицинского центра Маунт Синай, то есть как врач начинающий входит в приоритетную группу.

"Как студент-медик и амбициозный врач, я благодарна, что это обеспечит мне защиту и безопасность для моей будущей практики. Я призываю всех настойчиво рассмотреть этот вопрос для себя и своих семей. Чем больше людей прививаются, тем безопаснее мы будем чувствовать себя", - подчеркнула дочь Гейтса.

Она также пошутила относительно теории заговора.

"К сожалению, вакцина не имплантировала моего гениального отца в мой мозг - если бы она имела такую силу", - написала Дженнифер Гейтс.

Девушка добавила, что все равно будет носить маски даже после получения второй дозы вакцины.

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