17 февраля, 2021, 13:32

В Украине ввели регистрацию новых автомобилей прямо в автосалонах, чтобы сразу можно было получить номерные знаки и техпаспорт

Соответствующее решение приняли на заседании правительства 17 февраля.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в направлении упрощения доступа к государственным услугам это является положительным решением.

Поэтому проект Постановления разработало Министерство внутренних дел.

Согласно решению Кабмина в Украине введут регистрацию новых авто прямо в автосалонах, чтобы человек сразу мог получить номерные знаки и техпаспорт.

Напомним, народные депутаты приняли во втором чтении законопроект №2695 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения". Документом предусмотрена конфискация автомобилей и арест за вождение в нетрезвом состоянии.

Также Верховная Рада приравняла водительского удостоверения , свидетельство о регистрации транспорта и ОСАГО в приложении "Деия" в бумажных.

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