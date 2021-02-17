 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоВ Украине ввели регистрацию новых автомобилей прямо в автосалонах

В Украине ввели регистрацию новых автомобилей прямо в автосалонах


фото: ukrautoprom
В Украине ввели регистрацию новых автомобилей прямо в автосалонах, чтобы сразу можно было получить номерные знаки и техпаспорт

Соответствующее решение приняли на заседании правительства 17 февраля.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в направлении упрощения доступа к государственным услугам это является положительным решением.

Поэтому проект Постановления разработало Министерство внутренних дел.

Согласно решению Кабмина в Украине введут регистрацию новых авто прямо в автосалонах, чтобы человек сразу мог получить номерные знаки и техпаспорт.

  • Напомним, народные депутаты приняли во втором чтении законопроект №2695 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения". Документом предусмотрена конфискация автомобилей и арест за вождение в нетрезвом состоянии.
  • Также Верховная Рада приравняла водительского удостоверения , свидетельство о регистрации транспорта и ОСАГО в приложении "Деия" в бумажных.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 февраля, 2021 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать