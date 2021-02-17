В Украине ввели регистрацию новых автомобилей прямо в автосалонах
17 февраля, 2021, 13:32
В Украине ввели регистрацию новых автомобилей прямо в автосалонах, чтобы сразу можно было получить номерные знаки и техпаспорт
Соответствующее решение приняли на заседании правительства 17 февраля.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в направлении упрощения доступа к государственным услугам это является положительным решением.
Поэтому проект Постановления разработало Министерство внутренних дел.
Согласно решению Кабмина в Украине введут регистрацию новых авто прямо в автосалонах, чтобы человек сразу мог получить номерные знаки и техпаспорт.
- Напомним, народные депутаты приняли во втором чтении законопроект №2695 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения". Документом предусмотрена конфискация автомобилей и арест за вождение в нетрезвом состоянии.
- Также Верховная Рада приравняла водительского удостоверения , свидетельство о регистрации транспорта и ОСАГО в приложении "Деия" в бумажных.
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