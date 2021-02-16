Рада одобрила законопроект о конфискации автомобилей и аресте за вождение в нетрезвом состоянии

16 февраля, 2021, 14:14

Верховная Рада ужесточила ответственность за отдельные нарушения правил дорожного движения

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Народные депутаты приняли во втором чтении законопроект №2695 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения".

За проголосовали 325 парламентариев.

Проектом предусмотрено усиление ответственности за нарушение Правил дорожного движения, управление транспортными средствами, речными, морскими или маломерными судами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения; исключить нормы, предусматривающие наложение штрафных баллов.

Также будет законодательно закреплена возможность использования полицейским технических средств видеозаписи, с обязательным прилаганием таких материалов в протокол об административном правонарушении путем внесения соответствующих изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях. А также предусмотрена возможность остановки транспорта полицейским с целью проведения осмотра водителей с использованием специальных технических средств для проверки на состояние алкогольного, наркотического или другого опьянения или употребления лекарственных препаратов, ослабляющих внимание и понижающих скорость реакции.

Минимальный штраф для водителей повышается до 510 грн. Такое наказание предусмотрено за:

- непристегнутый ремень;

- отсутствие шлема у мотоциклиста;

- неосветлённый номерной знак;

- разговор по телефону за рулем без гарнитуры;

- нарушение правил проезда перекрестков, остановок, проезд на запрещающий сигнал светофора, правил обгона.

В свою очередь за побег с места ДТП штраф вырастет с 255 до 3,4 тыс. грн. Такое же наказание будет за превышение скорости в населенных пунктах более чем на 50 км/ч.

За непредоставление преимущества в движении авто "Скорой", полиции или аварийной службы штраф повысят с 510 до 680 грн. Создание аварийной ситуации будут наказывать штрафом в 1445 грн, а за нарушение, которое привело к ДТП, - 850 грн.

За вождение без прав будут наказывать штрафом в 425 грн. Однако если у водителя прав нет совсем, ему придется заплатить 3,4 тыс. грн. А ранее лишенных прав водителей будут штрафовать на 20,4 тыс. грн.

Повторное на протяжении года совершение такого нарушения влечет наложение штрафа в размере 40 800 грн с лишением права управления транспортом на срок от 5 до 7 лет и с платным изъятием транспортного средства или без такового.

В свою очередь, если водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, ему будет грозить штраф в размере 17 тыс. грн (сейчас 10,2 тыс. грн) с лишением водительских прав на год.

За повторное нарушение в течение года - 34 тыс. грн с лишением прав на три года. Если водитель нарушит третий раз - штраф 51 тыс. грн, лишение прав на 10 лет и конфискация транспортного средства.

В свою очередь законопроектом регулируется, что пешеходов, переходящих дорогу в неположенном месте, будут наказывать штрафом в 255 грн (ранее был штраф 51 грн). За нарушение ПДД велосипедисты должны будут заплатить штраф в размере 340 грн. За эти же нарушения, совершенные в нетрезвом виде, - 680 грн, за создание аварийной ситуации - 850 грн.

Так, за ДТП в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, в результате которого потерпевший получил травмы средней тяжести, будут наказывать лишением свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от трех до пяти лет. Сейчас за правонарушение грозит штраф в размере от 3400 до 8500 грн.

Также планируется наказывать за такие действия лишением свободы на срок от 3 до 8 лет (лишение прав от 5 до 8 лет) в случае, если пострадавший получил тяжелое повреждение.

В случае смерти потерпевшего виновнику в состоянии опьянения грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет (лишение прав на срок от 5 до 10 лет). Если жертв несколько - лишение свободы на срок от 7 до 12 лет (лишение прав на срок от семи до десяти лет).

В свою очередь в эфире одного из каналов заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал, какое наказание предусмотрено в новом законопроекте, сообщает Цензор.НЕТ.

"Этот законопроект за повторность вводит административный арест дней на 10, вводится конфискация авто у тех, кто в третий раз за год сел за руль пьяным. Эти люди реально убийцы. Подход обоснован. Во многих странах дают год-два тюрьмы тем лицам, которые два-три раза в год привлекаются за вождение в нетрезвом состоянии. Далее. Сейчас штраф за превышение скорости 255 грн, это просто смешно, мы предлагаем повысить до 1 400. И в этом законе много новелл, которые не дают возможности водителям нарушать, потому что им будет просто страшно. Но вы думаете, многие депутаты хотят голосовать? Нет, потому что у них есть много друзей, которые любят кататься пьяными, есть и некоторые депутаты такие", - отметил он.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb