Рада приравняла цифровые права в "Дии" к бумажным

16 февраля, 2021, 19:35

Верховная Рада приравняла водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспорта и ОСАГО в приложении "Дия" к бумажным

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства цифровой трансформации.

Отныне водитель может предъявлять электронное водительское удостоверение, электронное свидетельство о регистрации транспортного средства и договор обязательного страхования (ОСАГО) полицейским для удостоверения своей личности и права на вождение.

Как отмечается, закон вступит в силу после его опубликования. Ранее юридическая сила этих документов определялась постановлением Кабинета министров Украины.

Напомним, народные депутаты приняли во втором чтении законопроект №2695 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения". Документом предусмотрена конфискация автомобилей и арест за вождение в нетрезвом состоянии.

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