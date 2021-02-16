Рада приравняла цифровые права в "Дии" к бумажным
16 февраля, 2021, 19:35
Верховная Рада приравняла водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспорта и ОСАГО в приложении "Дия" к бумажным
Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства цифровой трансформации.
Отныне водитель может предъявлять электронное водительское удостоверение, электронное свидетельство о регистрации транспортного средства и договор обязательного страхования (ОСАГО) полицейским для удостоверения своей личности и права на вождение.
Как отмечается, закон вступит в силу после его опубликования. Ранее юридическая сила этих документов определялась постановлением Кабинета министров Украины.
- Напомним, народные депутаты приняли во втором чтении законопроект №2695 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения". Документом предусмотрена конфискация автомобилей и арест за вождение в нетрезвом состоянии.
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