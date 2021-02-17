В Украине впервые развернут временный госпиталь для лечения больных COVID-19, - нардеп Радуцкий

17 февраля, 2021, 19:51

В Ивано-Франковской области развернут мобильный госпиталь для больных COVID-19

Об этом сообщил председатель комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в Facebook.

Решение о развертывании мобильного госпиталя приняла областная комиссия по вопросам ТВ и ЧС

"За последние сутки количество больных коронавирусом в регионе увеличилось почти на 30%, за месяц - в четыре раза. Во многих населенных пунктах заполненность больниц, отведенных под "ковидных" пациентов, составляет более 90%, в некоторых медучреждениях - 100%", - рассказал нардеп.

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По его словам, госпиталь будет рассчитан на 250 мест.

"Комитет следит за ситуацией в области и ожидает от Минздрава анализа причин, которые привели к критической нагрузке на медицинскую отрасль региона", - добавил он.