В Черновицкой ОГА заявили об "угрожающей ситуации" с коронавирусом в области

17 февраля, 2021, 20:39

Председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук сообщил, что в области сложилась "угрожающая ситуация" с коронавирусом

Об этом он заявил в своем видеообращении на странице в Facebook.

"Ситуация, которая складывается с распространением коронавируса в области, является угрожающей. Ежедневно растет количество лиц, у которых диагностируют коронавирус, у нас она уже 400 человек. Такого не было в нашей области, чтобы ежедневно госпитализировали более 100 человек", - подчеркнул Осачук.

Он отметил, что медицинская система Черновицкой области впервые за все время пандемии подверглась такой нагрузке.

"Такое большое количество нагрузки на нашу медицинскую систему впервые, ведь мы постоянно увеличивали количество коек. Если раньше загруженность была 50% от 900, то теперь у нас 50% от 1700 коек, которые мы выделили для лечения коронавируса", - отметил Осачук.

По его словам, одной из "горячих точек" являются Черновцы.

"У нас критическая ситуация в городских больницах. Мы готовы принимать больных из Черновцов в Новоселицкой ЦРБ и Герцаевской ЦРБ. Мы готовы полностью перепрофилировать больницы, которые будут оказывать помощь только больным коронавирусом. Мы перепрофилируем детскую больницу для лечения взрослого населения", - сказал глава ОГА.

Напомним, в больницах в Ивано-Франковской области, где лечат больных с коронавируса, уже заполнены около 73% коек, а количество активных больных превышает столичные показатели.

При этом в некоторых населенных пунктах показатель заполняемости коек в больницах для COVID-пациентов превышает 90%.

Ивано-Франковская областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС введет на территории региона карантин "красного" уровня из-за стремительного распространения COVID-19 с 22 до 28 февраля.

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