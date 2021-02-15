Матч "Динамо" - "Брюгге" в Лиге Европы оказался под угрозой срыва

15 февраля, 2021, 13:51

Матч 1/16 финала Лиги Европы "Динамо" - "Брюгге" может не состояться из-за сильных морозов, которые ожидаются в Киеве

Об этом сообщает Voetbal24.be .

По информации бельгийских СМИ, если температура воздуха в Киеве будет ниже чем 15 градусов, один из клубов, согласно правилам УЕФА, вправе отказаться от проведения матча. Пока не сообщается, пойдет на такой шаг "Брюгге".

Накануне бельгийская команда не сыграла выездной матч чемпионата Бельгии против "Шарлеруа". Игра была отменена из-за того, что поле было непригодным для проведения футбольного матча.

Матчи 1/16 финала Лиги Европы будут сыграны 18 и 25 февраля. Киевское "Динамо" сыграет против бельгийского "Брюгге". Начало встречи запланировано на 19:55.

8 февраля двое основных игроков "Брюгге" травмировались в матче чемпионата Бельгии против "Васланд-Беверен".