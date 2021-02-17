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Espreso.tvМир"Не вакцинировали достаточно собственного населения": в Еврокомиссии удивлены стремлением РФ экспортировать миллионы доз "Спутника V"

"Не вакцинировали достаточно собственного населения": в Еврокомиссии удивлены стремлением РФ экспортировать миллионы доз "Спутника V"

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен выразила удивление, что Россия предлагает ряду стран вакцину "Спутник V" в то время, когда у самой дела с вакцинацией продвигаются не слишком быстро

Об этом сообщает DW.

"Мы до сих пор удивляемся, почему Россия предлагает теоретически другим странам миллионы  доз (российской вакцины "Спутник V", - ред.), но при этом не достигла достаточного прогресса в вакцинации собственного населения", - пояснила фон дер Ляйен, выступая в Брюсселе в среду, 17 февраля.

Она напомнила, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) еще не получало заявку на регистрацию "Спутник V", и для ее подачи необходимо предоставить "полный пакет данных".

  • Напомним, что в Еврокомиссии заявили, что вакцина "Спутник V" не является частью стратегии Европейского Союза в борьбе против коронавируса.

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