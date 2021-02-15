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Espreso.tvОбществоСтепанов заявил, что вакцинация от коронавируса начнется до 21 февраля, - нардеп-"слуга" Гетманцев

Степанов заявил, что вакцинация от коронавируса начнется до 21 февраля, - нардеп-"слуга" Гетманцев


фото: bilyayivka.city
Министр здравоохранения Максим Степанов пообещал, что до конца недели начнется вакцинация от коронавируса

Об этом заявил председатель комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, передает Укринформ .

"Я общался с министром здравоохранения. Он пообещал, что вакцинация начнется до конца недели", - отметил нардеп.

По его словам, существуют технические вопросы, но к концу недели они будут решены.

Читайте также: Поставка вакцины Pfizer задерживается, а AstraZeneca поступит до 18 февраля, - Степанов

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