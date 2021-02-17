ПСЖ определился с будущим самого дорогого футболиста мира Мбаппе

17 февраля, 2021, 21:10

Французский ПСЖ готов продать форварда Килиана Мбаппе за 200 млн евро

Об этом сообщает Le Parisien

Мбаппе покинет ПСЖ, если откажется продлить контракт с французским топ-клубом. Парижане хотели бы оставить форварда в команде, но не готовы к тому, чтобы потерять Мбаппе летом 2022 года бесплатно, когда у него закончится соглашение с клубом.

Боссы ПСЖ установили по Мбаппе цену 200 млн евро. Французы надеются, что из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, ни один клуб не сможет выплатить такую сумму и форвард решит продолжить с ними контракт.

В этом сезоне 22-летний Килиан Мбаппе провел 29 матчей, забил 21 мяч и отдал 9 результативных передач.

Ориентировочная трансферная стоимость форварда ПСЖ составляет 180 млн евро, что делает его самым дорогим футболистом планеты.

Напомним, 16 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" дома проиграла ПСЖ со счетом 1:4.

Килиан Мбаппе стал вторым футболистом после украинца Андрея Шевченко, которому удалось сделать хет-трик на "Камп Ноу" в ворота "Барселоны" в Лиге чемпионов.

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