ПСЖ определился с будущим самого дорогого футболиста мира Мбаппе
Об этом сообщает Le Parisien
Мбаппе покинет ПСЖ, если откажется продлить контракт с французским топ-клубом. Парижане хотели бы оставить форварда в команде, но не готовы к тому, чтобы потерять Мбаппе летом 2022 года бесплатно, когда у него закончится соглашение с клубом.
Боссы ПСЖ установили по Мбаппе цену 200 млн евро. Французы надеются, что из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, ни один клуб не сможет выплатить такую сумму и форвард решит продолжить с ними контракт.
В этом сезоне 22-летний Килиан Мбаппе провел 29 матчей, забил 21 мяч и отдал 9 результативных передач.
Ориентировочная трансферная стоимость форварда ПСЖ составляет 180 млн евро, что делает его самым дорогим футболистом планеты.
- Напомним, 16 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" дома проиграла ПСЖ со счетом 1:4.
- Килиан Мбаппе стал вторым футболистом после украинца Андрея Шевченко, которому удалось сделать хет-трик на "Камп Ноу" в ворота "Барселоны" в Лиге чемпионов.
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