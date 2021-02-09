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Espreso.tvСпортЛопесу назначили соперника на первую защиту титула абсолютного чемпиона

Лопесу назначили соперника на первую защиту титула абсолютного чемпиона


фото: Getty Images
Американский боксер Теофимо Лопес проведет первую защиту звания абсолютного чемпиона мира в легком весе против австралийца Джорджа Камбососа

Об этом сообщает BoxingScene .

IBF (Международная боксерская федерация) назначила Джорджа Камбососа соперником Теофимо Лопеса и обязала бойцов договориться до 18 февраля об организации поединка. В противном случае, будет назначен торги за право устроить встречу абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) против обязательного претендента по версии IBF.

Таким образом, Лопес проведет первую защиту своих четырех поясов против Камбососа.

Американец, кроме звания чемпиона мира IBF, владеющий титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации), которые он в октябре прошлого года отобрал у Украинской Василия Ломаченко.

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